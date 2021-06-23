Marmara Bölgesinde Beklenen Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

23. 06. 2021 Çarşamba günü saat 11. 00 ile 19. 00 arası ( Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.