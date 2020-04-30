Marmara bölgesinde bir hafta yağış etkili olacak - Son Dakika

Marmara bölgesinin genelinde bir hafta boyunca yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'ın bugün yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sistem yarın bölgemizin doğu bölümünde ( Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışın bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir

yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili

olacağı tahmin ediliyor."

Etkili sağanağa rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normalleri

civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanağın, ısınmayla birlikte genellikle öğle

saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman şiddetli olması

beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı

Merkezinin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da ise yağışın 2 Mayıs'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı aktarılan açıklamada, "Yağışın pazar ve pazartesi günleri de etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü yağış ara verirken, çarşamba gününden itibaren tekrar başlayacak ve hafta sonuna kadar etkili olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden esmesi ve hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.