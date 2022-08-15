YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ - Son Dakika
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YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ

15.08.2022 11:08
YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ

MARMARA Bölgesinde etkili olan sağanak, Yalova'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

MARMARA Bölgesinde etkili olan sağanak, Yalova'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, kara yolunda oluşan su birikintileri uzun araç kuyruğuna yol açtı. Kentte metrekareye 48 kilogram yağmur düştü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.  Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Özgür YILDIZ/YALOVA, -


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YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ Yalova Valiliğinden yağış uyarısı Yalova Valiliğinden yağış uyarısı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YALOVA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI; METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ - Son Dakika
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