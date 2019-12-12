Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı - Son Dakika

Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı

7 saat önce

İstanbul'da bu yıl beklenen yağış miktarının gerçekleşmemesi sonucu barajlarda oluşan ürkütücü tablo Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara bölgesine ait "Yağış Raporları" grafiklerine de yansıdı.

Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı, System.String[]

İstanbul'da bu yıl beklenen yağış miktarının gerçekleşmemesi sonucu barajlarda oluşan ürkütücü tablo Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara bölgesine ait "Yağış Raporları" grafiklerine de yansıdı. Aylık olarak hazırlanan yağış raporunda bu yılın Kasım ayında, Marmara bölgesine metrekareye ortalama 35 milimetre yağış düştüğü ifade edilirken bu oranın geçen yılın Kasım ayına oranla yüzde 64 gerisinde olduğu belirtildi.


İstanbul'da bu yıl sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesinin ciddi derecede düşmesine neden oldu. Özellikle Büyükçekmece Gölü ve İstanbul'a su sağlayan önemli Alibeyköy barajında havadan çekilen görüntüler ürkütücü tabloyu bir kez daha gözler önüne sermişti. Havadan çekilen görüntülerde suların çekildiği alanlarda balçıkların oluştuğu, dağ sporcuları tarafından kullanılan akrobasi araçlarının teker izleri görülmüştü. Öte yandan barajlarda görünen ürkütücü tablo, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Yağış Raporu" grafiklerine de yansıdı.


Öte yandan "Genel Durum" kapsamında yapılan değerlendirmede ise yağışlar ülke genelinde normaline göre son dokuz yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Yağışların sadece Güney Ege kıyı kesiminde normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde normalleri altında meydana geldiği ifade edildi.


Geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma


Yapılan analizde Kasım 2019'da Marmara bölgesine ortalama metrekareye 35 milimetre yağış düştüğü, normalinin ise 86.2 milimetre olduğu belirtildi. Geçen yılın yağış ortalamasının 96.3 milimetre olduğu analiz edilen raporda Kasım 2019'da yağışlarda normaline göre yüzde 59 ve geçen yıl Kasım yağışlarına göre yüzde 64 azalma gerçekleştiği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
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