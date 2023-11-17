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Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

17.11.2023 13:47  - Güncelleme: 13:50

Marmara bölgesi genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

ÇATI UÇMASINA, AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji tarih verdi! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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