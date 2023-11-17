Marmara bölgesi genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bu tarihlere dikkat! Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika