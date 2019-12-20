Marmara bölgesine lodos uyarısı - Son Dakika
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Marmara bölgesine lodos uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN UYARIDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

(İHA)

Marmara bölgesine lodos uyarısı

Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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