Marmara bölgesinin emniyet ve asayişi masaya yatırıldı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferans sistemi ile gerçekleştirdiği Marmara Bölgesi Valiler toplantısına katıldı. Video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, genel güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri ele alındı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.



Video konferans yöntemiyle Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerine bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu illerin valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı ve İl Göç Müdürleriyle görüştü.



Toplantıda; güvenlik ve asayişe ilişkin hususlar, uyuşturucu ile mücadele, karayolu trafik güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler, trafik denetimleri, yaya öncelikli trafik, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve illerde valilerin yapması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti. Toplantıya Balıkesir'den Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Sadun Özdemir, İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest katıldı. - BALIKESİR