Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika

Rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker rotalarına devam etti.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor