Son Dakika Haberleri: Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

13 dakika önce

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kırklareli, Tekirdağ, Marmara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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