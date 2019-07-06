Son Dakika Haberleri: Marmara'da az bulutlu hava
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Marmara'da az bulutlu hava

32 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:47 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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