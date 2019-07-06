Marmara'da az bulutlu hava
32 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:47 Kaynak: AA
'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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