Son Dakika Haberleri: Marmara'da az bulutlu hava
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Marmara'da az bulutlu hava

2 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:21 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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