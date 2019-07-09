Marmara'da az bulutlu hava
2 saat önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:21 Kaynak: AA
'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi
Apple'ın kurucusu Wozniak'tan "Facebook'u silin" çağrısı
Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu