Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor
42 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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