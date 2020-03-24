Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli - Son Dakika
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Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli

7 saat önce

Tekirdağ'daki balıkçılar korona virüs nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli, System.String[]

Tekirdağ'daki balıkçılar korona virüs nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı. Balıkçı İdris Şeremet, "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs balıkçıları da etkiledi. Tekirdağlı balıkçılar bir araya toplanıp büyük bir fedakarlığa imza atarak, bu sene erken paydos etme kararı aldı.


Balıkçılar adına açıklamada bulunan Kaptan İdris Şeremet, bu yıl korona belası nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını ifade ederek, bu bela bitene kadara kendilerini eve kapatacaklarını ifade etti. İdris Şeremet, "Paydos etmek zorunda kaldık. Bu dünyaya yayılan korona virüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var. Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel. Böyle erken paydos etme kararı aldık" dedi.


Şeremet, "Tüm arkadaşlarım adına buradan herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalalım. Lütfen yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şuan ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük teknelerde bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız da bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir dahaki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız inşallah" diye konuştu.


Konuşmalarının ardından balıkçılar evlerine dağıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şeremet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

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