Marmara'da balıkçıların korkulu rüyası 10 yıl sonra geri döndü - Son Dakika

Marmara Denizi'nde etkili olan salya belası nedeniyle balıkçılar 20 gündür denize açılamıyor. Balıkçılar, Marmara'ya 20 gün aradan sonra denize ağ atacaklarını, salyanın olması halinde Karadeniz'e geçeceklerini söylerken barınakta bekleyen onlarca tekne ve Marmara Denizi havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da bulunan balıkçılar bu 'Deniz salyası' olarak bilinen kaykay sebebiyle yaklaşık 20 gündür Marmara Denizi'ne açılamıyor. Önce fırtına sonrada salya nedeniyle denize ara vermek zorunda olduklarını belirten balıkçılar, bu salyanın bir tek Marmara Denizi'nde oluştuğunu dönem dönemde ise uzun süre etkili olduğunu söyledi. Salyalar hakkında bilgi veren balıkçılar, salyanın denizin dibinde çamur şeklinde olduğunu, denize bıraktıkları ağlara yapışıp, balıkların tutulmasına engel olunduğunu belirtti. Balıkçı İdris Şeremet, uzun bir aradan sonra Pazartesi günü tekrar Marmara Denizi'ne ağ atacaklarını, salyanın devam etmesi halinde Karadeniz'e gideceklerini de ifade etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağından onlarca balıkçı teknesinin beklemesi de drone ile havadan görüntülendi.

10 yılda bir görülüyor

Balıkçı İdris Şeremet yaptığı açıklamada, "Bu denizlerimizi kirletmekten dolayı olan bir şey diye düşünüyorum. Denizin altında denizin pisliğini emen bitkiler vardır. Artık doldu taştı kustu onu. Denizanalarının salyasından olabilir. Herhangi bir denizin belirli bir süre sonra biriken kirliliğinden dolayı olabilir. Sonuçta 10 sende bir olan bir şey. Buna pek yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şuan çaresi olmayan bir şey bu. İnsanlarında kirletmemesi gerekir" dedi.

Çırpınmış yoğurt gibi

Salyadan etkilenme sürecini de anlatan Şeremet, "Biz şimdi ağlarımızı denize attığımız zaman, ağlarımızın içerisinde olan bütün balıklar gözlerimizin önünde akıp gidiyor. Çırpınmış bir yoğurdu düşünelim. Deniz suyu öyle oluyor. Ağlarımızı dolduruyor. Denizde ağlarımızı çekmekten çok zorlanıyoruz. Bu teşkilat ile, bu gemiler ile 40 dakikada bir denizden ağ alıyoruz. Kaykaydan dolayı ağlarımızı 4-5 saate birde yırtılarak, patlayarak çekebiliyoruz. Balıksız bir şekilde limana dönüyoruz. Onun için çok çaresiz kaldık Marmara Denizinde. Çok zor durumda olan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Marmara'daki kaykay yüzde 95'ini Karadeniz'e yönlendirdi

Çok zor süreçler geçirdiklerini de dile getiren Şeremet, "Gemici tayfa dışarından geliyor. Gurbete çıkıyor ve bir şey kazanmadan evine gitmek zor oluyor. Çoluk çocuğun içerisinde sıkıntı büyük olduğu için bu sene daha çok Karadeniz'de çalıştık. Bütün arkadaşlar, Tekirdağ'da bulunan balıkçıların yüzde 95'i sezonu Karadeniz'de geçirdi. Marmara'ya geri döndük yine aynı şekilde kaykay yani salya ile karşılaştık. Kaykaydan dolayı hemen hemen 20 gündür denize çıkamıyoruz. Pazartesi günü ekiplerimiz gelecek. Allah'ın izniyle 'Vira bismillah' diyeceğiz. İnşallah kaykay bitmiştir ve deniz normal suya dönüşmüştür. Eğer normale döndüyse burada çalışmaya devam edeceğiz. Balık tutup, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Fakat kaykay devam ediyorsa, yapacak bir şey yok Karadeniz'e gidip ekmeğimizin peşine düşeceğiz" diyerek konuşmalarını noktaladı. - TEKİRDAĞ