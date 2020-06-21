Marmara'da başarılı öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika

Marmara Adasında çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrenciler Kaymakam Hasan Uğuz tarafından ödüllendirdiler.



Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Marmara İlçesindeki eğitim kurumlarında sınıf birincisi olan öğrencilere başarı belgelerini dağıttı.



Sınıf birincilerine başarı belgelerini veren Kaymakam Uğuz, Balıkesir İl Zeka Oyunları Turnuvasında "Kulami Oyunu" birincisi Yunus Emre Gargacı'yı ise bisiklet hediye ederek ödüllendirdi. Öğrencilere başarı belgelerinin yanında birer kitapta hediye eden Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı kutladı. Öğrencilere, tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Kaymakam Uğuz, öğrencilere iyi tatiller diledi. Ödül töreni, Kaymakam Uğuz'un başarılı öğrencilerle birlikte anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR