Naci Görür İstanbul için uyardı: Deprem 2029 yılında olabilir - Son Dakika
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Naci Görür İstanbul için uyardı: Deprem 2029 yılında olabilir

08.02.2023 12:53

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini ifade ederek 2029 yılını işaret etti. Görür, "Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

İSTANBUL İÇİN ÜRKÜTEN UYARI

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

"BİR KALKARIZ Kİ OLAN OLMUŞ"

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • TC Raci Turan: ANLAMZLAR HOCAM ANLAMAZ BUNLAR ÖNLEMİNİ ALACAKSIN TABİKİDE AMA KİME NE ANLATCAN HOCAM BİZ DENİZ KUMUNDAN İNŞAAT YAPIYORUZ DEMİR CALIYORUZ RANT İÇİN PEŞ PEŞ ÇEKİYORUZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Naci Görür İstanbul için uyardı: Deprem 2029 yılında olabilir - Son Dakika
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