Son Dakika Haberleri: Marmara'da buzlanma ve don uyarısı
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Marmara'da buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde Sakarya'nın güneyi ile Trakya'nın batısında buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Marmara'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde Sakarya'nın güneyi ile Trakya'nın batısında buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Sakarya'nın güneyindeki Pamukova, Geyve, Taraklı, Karapürçek ve Akyazı ile Trakya'nın batısındaki Edirne, Meriç, İpsala, Lalapaşa, Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Kırklareli, Pehlivanköy, Kofçaz, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Hayrabolu'da yarından itibaren kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi, Hayrabolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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