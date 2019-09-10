Son Dakika Haberleri: Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak

35 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzeydoğu kesimlerinde (Çatalca ve Arnavutköy) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı
Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan eski astsubay yakalandı Bakanlık'tan, "Çankaya Köşkü'nde mi oturuyor?" sorusuna yanıt: Binali Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:50:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]