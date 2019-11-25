Son Dakika Haberleri: Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak
Son Dakika Güncel Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak - Son Dakika

Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülen bölgede, parçalı hava hakim olacak.

Bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak görüleceği tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:36:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]