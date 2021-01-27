Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika

Bölgede 4 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

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