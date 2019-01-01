Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara'da Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

30 dakika önce

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeliTEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Sabah, Marmara Denizi, Marmara, Genel
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