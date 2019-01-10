Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.



Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.



Yarın etkisini kaybedecek



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz'de beklenen fırtınanın 11 Ocak Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi