Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
5 dakika önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Yarın etkisini kaybedecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz'de beklenen fırtınanın 11 Ocak Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 Kaynak: İHA
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