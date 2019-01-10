Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli

Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli

5 dakika önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.

Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Yarın etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz'de beklenen fırtınanın 11 Ocak Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:50:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]