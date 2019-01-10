Marmara'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
1 saat önce
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlediTEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.
Marmara
'da deniz ulaşımına lodos engeli
Çok sayıda gemi Tekirdağ
kıyılarına demirledi
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Yarın etkisini kaybedecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda ise, " Ege Denizi
, Marmara ve Batı Karadeniz
'de beklenen fırtınanın 11Ocak 2019 Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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