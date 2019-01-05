Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
1 saat önce
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeliTEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, kent genelinde kar etkisini sürdürüyor.
Marmara
'da deniz ulaşımına poyraz engeli
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ
kıyılarına demirlerken, kent genelinde kar etkisini sürdürüyor.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Diğer yandan kent genelinde dünden beridir etkili olan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:18 Kaynak: İHA
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