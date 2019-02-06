Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
1 saat önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ
kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü
Son Dakika! Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Bazı Adımlar Atılacak
HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı
Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz