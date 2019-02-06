Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

1 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Sabah, Marmara Denizi, Güncel
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