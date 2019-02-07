Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

1 saat önce

- Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeliTEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli, System.String[]
- Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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