Son Dakika Haberleri: Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

24 dakika önce

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli Deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri güçlükle yapılıyorİSTANBUL - Marmara Denizi'nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.

Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli, System.String[]
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri güçlükle yapılıyor

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.
Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmekte olan rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Rüzgar hızını artırarak saatte 50-75 km kuvvetine çıkarak fırtına haline dönüşmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara'da yaşanan poyraz fırtınası dolayısıyla İDO ve BUDO deniz otobüsü seferlerini iptal ederken, arabalı feribot seferlerinin ise güçlükle yapılabildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Poyraz Fırtınası, Marmara Denizi, Marmara, Genel
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