Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
24 dakika önce
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli Deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri güçlükle yapılıyorİSTANBUL - Marmara Denizi'nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.
Marmara
'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri güçlükle yapılıyor
İSTANBUL - Marmara Denizi
'nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.
Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmekte olan rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Rüzgar hızını artırarak saatte 50-75 km kuvvetine çıkarak fırtına haline dönüşmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara'da yaşanan poyraz fırtınası dolayısıyla İDO
ve BUDO deniz otobüsü seferlerini iptal ederken, arabalı feribot seferlerinin ise güçlükle yapılabildiği belirtildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA
1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor