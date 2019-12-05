Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
6 saat önce
Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. - TEKİRDAĞ
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