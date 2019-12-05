Son Dakika Haberleri: Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

6 saat önce

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli, System.String[]

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.


Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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