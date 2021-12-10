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Marmara'da denizanası istilası - Son Dakika

Marmara'da denizanası istilası

10.12.2021 14:57
Marmara'da denizanası istilası

Marmara'da denizanası istilası Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor.

Marmara'da denizanası istilası

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor. Lodosun esmeye başlamasıyla deniz yüzeyini işgal eden denizanaları kıyıya sürüklenirken, konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar, vatandaşların kesinlikle dokunmaması uyarısında bulundu.

Marmara Denizinin Tekirdağ açıklarında denizanası istilası yaşanıyor. Zaman zaman Marmara Denizinin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu seferde yoğun olarak Süleymanpaşa İlçesi açıklarında kendini gösterdi. Ara sıra denizin dibine inip tekrar yüzeye çıkan denizanaları adeta denizi yüzeyini kaplamaya çalıştı. Hava şartlarına bağlı olarak yüzeye çıkan beyaz tonlardaki denizanalarının denizi kapladığı anlar anbean kaydedildi.

Kıyıya sürüklendiler

Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Dalgaların etkisiyle sürüklenen denizanalarının kıyıda biriktiği gözlendi. Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. İnsanların denizanalarını merak edip dokunmamaları tavsiyesinde bulunan Uzmanlara göre ise son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan daha ılıman kış ve sonrasında ise daha sıcak yaz mevsimlerine ait koşulların etkisiyle su sıcaklıkları da artış gösterdiği aynı zamanda yükselen su sıcaklıkları da denizanası popülasyonunun artmasına sebebiyet verdiği belirtiliyor.

Kesinlikle dokunmayın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz analarından mevsimsel bir durum var. Bulduğum beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktomları tercih ediyorlar. Planktomlarda özellikle Küresel ısınmalardan dolayı ve su sıcaklıklarının uzun sürelerde sabit ve yüksek seviyelerde gitmesi, Denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktomları çoğaltıyor. Dolayısı ile de mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları kütlesel olarak bu fitoplanktomların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor. Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği bir durum. Biz bilim insanları da bunlarla yüzleşiyoruz. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ama bazen de çok düşük seviyelere de inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor. Kesinlikle dokunulmamalı çünkü uzantılarında Nemetosit dediğimiz bazı yapılar var. Bunlar vücudumuza temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilirler ve zehirleyebilir. Bu neden ile denizanalarına kesinlikle dokunmamamız gerekiyor" dedi.

"Ağlarımıza zarar veriyor"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz'da yaptığı açıklamada, "Tabi ki bu denizanası, denizde her zaman var. Bu balıkçılık zamanı daha çok oluyor. Bize engel oluyor mu tabi ki oluyor. Ağlarımızı denizanaları yüzünden denizden alamıyoruz. Ağların gözeneklerine girdiği için almakta zorlanıyoruz. Arada geliyor gidiyor. Şimdi havanın esmesiyle kıyıya vurmaya başladı. Oda bir deniz canlısı, ona bir şey diyemeyiz. Deniz canlıları her zaman yüzeyde de var, denizin altında da var. Güzel ve güneşli havalarda suyun üzerine çıktığı doğru. Çıktığı zamanda mesela ağ atarken, denizin altını görmüyoruz mesela, kendisi denizin altından çıkıyor. Bu sefer bize zararı çok oluyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok oda bir deniz canlısı" diye konuştu.

Marmara'da denizanası istilası
Marmara'da denizanası istilası
Marmara'da denizanası istilası
Marmara'da denizanası istilası
Marmara'da denizanası istilası

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara'da denizanası istilası - Son Dakika


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