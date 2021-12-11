Marmara'da denizanası istilası - Son Dakika

Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki

illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez

İstanbul ve Tekirdağ'da ortaya çıktı..

efekt..

ses// 03.33 - 03.48 -- 1356847// TEKİRDAĞ

Su yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye

başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Dalgaların etkisiyle kıyıda biriken canlılar

belediye görevlileri tarafından toplanıyor..

efekt..

Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar bu canlıları dokunulmaması

yönünde uyarılarda bulunuyor..

ses// 03.17 - 03.29 -- 1356847// TEKİRDAĞ

Son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen su sıcaklıkları

denizanası popülasyonunun artmasına sebep oluyor.. Aynuı durum geçtiğimiz aylarda da yaşanmış, birçok sahilde deniz anası istilası yaşanmıştı..