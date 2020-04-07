Marmara'da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı - Son Dakika

Marmara'da dev dalgalar...Dalgaların boyu 30 metreye ulaştı

Sahil alan suyla dolup taştı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan fırtına etkisi yükseltti. Tekirdağ'ın şehir merkezinde sahile vuran dalgaların boyu yer yer 30 metreye ulaşırken, sahil suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 3 gündür etkili olan fırtına şiddetini daha da artırdı. Marmara Denizi'nde etkili poyraz deniz kıyısı bulunan Tekirdağ'ın şehir merkezini vurdu.

Yaklaşık 30 metreye ulaşan dev dalgalar nedeniyle sahil alan suyla dolup taştı. Dev dalgaların etkisiyle yer yer sahilin demirden korkulukları kırıldı. Kent genelinde etkili olan fırtına etkisini sürdürüyor.