Son Dakika Haberleri: Marmara'da Don Uyarısı

Marmara'da Don Uyarısı

56 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin kıyı ile iç kesimlerinde cuma gününe kadar zirai don uyarısı yapıldıMeteoroloji 1.

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Marmara Bölgesi'nin kıyı ile iç kesimlerinde cuma gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ( Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli) bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle üreticiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:23 Kaynak: AA

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