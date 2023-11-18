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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, İDO ve BUDO seferleri yapılmayacak.

18.11.2023 11:02  - Güncelleme: 11:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, dün Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulunmasının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün THY'nin İstanbul'da 40 seferini karşılıklı olarak iptal etmesinin ardından bugün de vapur seferleri iptal oldu.

ŞEHİR HATLARI, BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL

Kent genelinde Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

İstanbul fırtınaya teslim! Uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi

"SEFERLERİMİZ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILMAYACAK"

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle bazı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması, Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır." denildi.

İstanbul fırtınaya teslim! Uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi

BUDO VE İDO'DAN İPTAL SEFERLERİ

BUDO ile İDO)ise bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO iptal edilen seferler şu şekilde:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas)
  • 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)
  • 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)
  • 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde:

  • 11.35 Kabataş - Kadıköy
  • 12.00 Bursa - Kabataş
  • 12.00 Kadıköy - Bandırma
  • 15.30 Bandırma - Kadıköy
  • 17.15 Kabataş - Bursa
  • 18.00 Bursa - Kabataş
  • 18.15 Kabataş - Bursa
  • 19.00 Kadıköy - Bandırma

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle uçak seferlerinin ardından vapur seferleri de iptal edildi - Son Dakika
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