Son Dakika Haberleri: Marmara'da Fırtına Uyarısı

Marmara'da Fırtına Uyarısı

22 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde akşamdan itibaren kuvvetlenecek rüzgarın cuma öğlene kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da Fırtına Uyarısı, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde akşamdan itibaren kuvvetlenecek rüzgarın cuma öğlene kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da akşamdan itibaren rüzgarın kuvvetleneceği aktarılarak, "Rüzgarın, perşembe günü ile cuma öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: AA

İstanbul, Marmara Bölgesi, Güncel
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