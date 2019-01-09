Marmara'da Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi
'nde akşamdan itibaren kuvvetlenecek rüzgarın cuma öğlene kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye
'nin orta Akdeniz
üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Yalova
, Kocaeli
ve Sakarya
'da akşamdan itibaren rüzgarın kuvvetleneceği aktarılarak, "Rüzgarın, perşembe günü ile cuma öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.