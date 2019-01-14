Marmara'da Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Sakarya
, Kocaeli
ve Yalova
'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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