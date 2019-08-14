Marmara'da gemi kazası
1 saat önce
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemide ufak çaplı hasar meydana geldi.
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemide ufak çaplı hasar meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ve 129 metre uzunluğundaki Mammad Amin Resulzadeh gemileri, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürtündü.
Kaza nedeniyle gemilerde çizikler oluşurken, olaya karışan bir gemiden yapılan çağrı üzerine Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler bölgeye sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, gemilerin Boğaz geçişi için sıra beklediği ve römorkörlerin geri döndüğü öğrenildi.
Rusya ve Ukrayna arasında tehlikeli gerginlik! Birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı ettiler Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul gözaltına alındı Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı