Marmara'da gemi kazası

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemide ufak çaplı hasar meydana geldi.

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemide ufak çaplı hasar meydana geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ve 129 metre uzunluğundaki Mammad Amin Resulzadeh gemileri, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürtündü.

Kaza nedeniyle gemilerde çizikler oluşurken, olaya karışan bir gemiden yapılan çağrı üzerine Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler bölgeye sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, gemilerin Boğaz geçişi için sıra beklediği ve römorkörlerin geri döndüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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