Son Dakika Haberleri: Marmara'da hava açık
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da hava açık

39 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da hava açık, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurtta hava durumu
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması öldürüldü Resmi gazetede yayımlandı: Polis olmanın şartları değişiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıkladığı için eleştirilen İnce konuştu: Hak yerini bulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 10:41:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da hava açık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]