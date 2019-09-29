Marmara'da hava açık
39 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yurtta hava durumu Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması öldürüldü Resmi gazetede yayımlandı: Polis olmanın şartları değişiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıkladığı için eleştirilen İnce konuştu: Hak yerini bulacak