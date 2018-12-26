Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

41 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don öngörülen bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel ) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece, bölge genelinde buzlanma ve don riski bulunduğundan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:27 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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