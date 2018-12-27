Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülen bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don görüleceği, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel ) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Sakarya, Marmara Bölgesi, Güncel
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