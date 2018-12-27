Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Sakarya
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülen bölgenin güney kesimleri ile Trakya
çevrelerinde buzlanma ve don görüleceği, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel ) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: AA
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