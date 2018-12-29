Marmara'da Hava Durumu

Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor



Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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