Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

24 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinin akşamdan itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinin akşamdan itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus görülecek.

Akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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