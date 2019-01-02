Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

38 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile zamanla fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamının yağışlı geçmesi, yağışların, bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova'da yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı, rüzgarın ise bölge genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, bölge genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara genelinin yağışlı geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- İstanbul'da beklenen hava durumu

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Perşembe akşam saatlerinden cuma öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının hafta başına kadar İstanbul'un kıyı kesimlerde hafif bir örtü, iç ve yüksek kesimlerinde 5-15 cm civarında bir örtü meydana getireceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Edirne, İstanbul, Marmara, Güncel
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