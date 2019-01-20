Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle hafif sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Yalova, İstanbul, Güncel
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