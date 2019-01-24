Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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