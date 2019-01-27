Marmara'da Hava Durumu
29 dakika önce
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz), gece güneydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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