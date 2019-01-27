Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

29 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz), gece güneydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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