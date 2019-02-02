Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Batısının yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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