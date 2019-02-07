Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) olarak eseceği bölgede çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:34 Kaynak: AA

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