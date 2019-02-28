Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nin batısında sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nin batısında sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunun hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin batısında hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuzey yönlerden, öğleden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:21 Kaynak: AA

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