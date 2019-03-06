Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi geneli, Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevreleri hariç yağmurlu olacak.

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Marmara Bölgesi geneli, Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevreleri hariç yağmurlu olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevreleri hariç yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel
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