Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi geneli, Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevreleri hariç yağmurlu olacak.
Marmara Bölgesi
geneli, Edirne
'nin kuzeyi ve Kırklareli
çevreleri hariç yağmurlu olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevreleri hariç yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti