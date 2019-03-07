Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

10 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğu kesimlerinde, yer yer pus ve sis olacak.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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