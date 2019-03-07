Marmara'da Hava Durumu
10 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Marmara Bölgesi
'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğu kesimlerinde, yer yer pus ve sis olacak.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:19 Kaynak: AA
Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı
Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar
TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı
Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet